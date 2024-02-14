Суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила газета De Telegraaf. ТАСС
Согласно вердикту судебного органа, Промес приговорен к тюремному заключению сроком на шесть лет, как и его сообщник — дядя Мэрилио В. Оба были признаны ключевыми участниками преступной деятельности. Матч ТВ
Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро. Sports.ru