Суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила газета De Telegraaf. ТАСС

Согласно вердикту судебного органа, Промес приговорен к тюремному заключению сроком на шесть лет, как и его сообщник — дядя Мэрилио В. Оба были признаны ключевыми участниками преступной деятельности. Матч ТВ