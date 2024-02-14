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Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к 6 годам тюрьмы

Суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила газета De Telegraaf. ТАСС

Согласно вердикту судебного органа, Промес приговорен к тюремному заключению сроком на шесть лет, как и его сообщник — дядя Мэрилио В. Оба были признаны ключевыми участниками преступной деятельности. Матч ТВ

Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро. Sports.ru

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