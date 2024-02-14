Промес может быть экстрадирован в Нидерланды

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, которого ранее приговорили к шести и полутора годам тюремного заключения, может быть экстрадирован в Нидерланды. Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и о нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ, у этого государства есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.