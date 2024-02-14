Фановый проект ФК «Тюрьма» объявил о продлении контракта с Промесом

Фановый зарубежный аккаунт в соцсетях ФК «Тюрьма» (FC Prison), представляющий собой импровизированную команду футболистов, имеющих проблемы с законом, объявил о продлении контракта с Квинси Промесом. Ранее сегодня стало известно, что футболиста «Спартака» приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина.

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Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд вынес более лояльный приговор — шесть лет тюрьмы.