Источник: у «Спартака» есть шорт-лист легионеров на замену Промесу

У спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала есть шорт-лист потенциальных сменщиков Квинси Промесу, у которого возникли серьёзные проблемы с законом в Нидерландах, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, в шорт-листе «Спартака» есть четыре иностранных кандидата, которые могут заменить Промеса в случае усугубления ситуации с его уголовным делом. Напомним, суммарно Промеса приговорили к 7,5 годам лишения свободы (6 лет за контрабанду наркотиков, 1,5 года — за поножовщину с двоюродным братом).

Отмечается, что один из кандидатов на замену Промесу может обойтись «Спартаку» в € 15-18 млн.