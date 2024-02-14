Сборная России проведет матч с Парагваем в Москве

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве, информирует пресс-служба российской сборная. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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Стоит отметить, что за несколько дней до матча с Парагваем у России запланирована ещё одна товарищеская встреча. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с национальной сборной Сербии. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».