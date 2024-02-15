Валуев высказался о поддержке России сербскими фанатами

«Спасибо братушкам за это». Валуев о поддержке России сербскими фанатами
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о поддержке России со стороны сербских футбольных болельщиков.
11 февраля фанаты «Црвены Звезды» размахивали российскими флагами в матче 20-го тура сербской Суперлиги с «Вождовацем» (2:1).
«Не секрет, что фанаты сербских футбольных клубов дружат с фанатами российских клубов. На трибунах стадионов в Сербии мы часто видим баннеры и флаги в поддержку России. Спасибо братушкам за это», — приводил слова Валуева «РБ Спорт».
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.
Летом 2023 года в Санкт-Петербург на предсезонный турнир к «Зениту» прилетала «Црвена Звезда».
В марте 2024 года сборные России и Сербии проведут товарищеский матч. Встреча состоится 21 марта в Москве, на «ВТБ Арене».