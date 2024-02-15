Валуев высказался о поддержке России сербскими фанатами

«Не секрет, что фанаты сербских футбольных клубов дружат с фанатами российских клубов. На трибунах стадионов в Сербии мы часто видим баннеры и флаги в поддержку России. Спасибо братушкам за это», — приводил слова Валуева «РБ Спорт».