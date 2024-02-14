«Пари НН» направил в РФС письмо с просьбой провести встречу с судейским корпусом

«Как и договаривались, направили официальное письмо в РФС с просьбой провести встречу-семинар с судейским корпусом для наших тренеров и футболистов. Такая встреча ориентировочно пройдет уже в марте текущего года. Также продолжаем считать интересным и актуальным вменить в практику быстрые флеш-интервью судей сразу после матчей. Не только тренеры могут дать свою экспресс оценку игре. Но и судьи смогут оперативно пояснить что и как происходило с их точки зрения. Это даже зрелищности прибавит», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.