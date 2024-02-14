Червиченко: стыд и позор, если мы продолжим укрывать Промеса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации с полузащитником красно-белых Квинси Промесу, который был приговорен к тюремному сроку по делу о контрабанде наркотиков.

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«Сейчас мы хотим вернуться в Европу, а сами укрываем жутких наркоманов. Имидж — очень важная вещь. Стыд и позор, если мы продолжим укрывать его. «Спартак» сам должен решить и ответить на свои моральные принципы», — приводит слова Червиченко Sport24.

Суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде 1370 кг кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюрьмы.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Летом 2018 года он перешел в «Севилью», через год нидерландский футболист стал игроком «Аякса». В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак». Действующее соглашение 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Промес за «Спартак» сыграл в 21 матче, забил 8 мячей и стал автором 8 голевых пасов. Всего за красно-белых он провел 235 матчей, на его счету 114 голов и отдал 59 результативных передач.