Уход игрока из «Зенита» в ЦСКА назвали непорядочным

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «РБ Спорт» раскритиковал защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового за решение подписать контракт с московским ЦСКА.

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По его мнению, игрок поступил непорядочно, согласившись на этот трансфер.

«Некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям. Надо было честно сказать — ухожу. А он сказал об этом только тогда, когда поехал на сборы, причем за счет клуба», — заявил Орлов.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.