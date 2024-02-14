Суд вынес постановление об аресте Промеса в случае его появления в Евросоюзе

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса должны будут арестовать правоохранительные органы, как только он окажется в стране Евросоюза или любом государстве, с которым у Нидерландов заключено взаимное соглашение об экстрадиции, сообщает RTL Boulevard.

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Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью результативными передачами.