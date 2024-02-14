Генсек РФС объяснил, почему товарищеская игра с Парагваем пройдет в Москве

«Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждет долгий перелет на Родину. Наши молодежные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелет. По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».