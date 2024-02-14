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Генсек РФС объяснил, почему товарищеская игра сборной России с Парагваем пройдёт в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, почему товарищеский матч между сборными России и Парагвая будет проведён в Москве.

Генсек РФС объяснил, почему товарищеская игра с Парагваем пройдет в Москве
© Чемпионат.com

«Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждет долгий перелет на Родину. Наши молодежные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелет. По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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