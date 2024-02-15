«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: Мбаппе открыл счет

Сегодня, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 58-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт. Отметим, что за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных.