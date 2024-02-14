Конте назвал лучшего тренера мира

«Гвардиола – лучший тренер в мире. Тяжело играть против его команд. Когда лучший тренер мира приходит в клуб, где его поддерживают и вкладываются в покупку сильных игроков, чтобы оставаться на вершине, конкурировать на таком уровне сложно», — приводит слова Конте The Telegraph.