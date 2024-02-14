Абаскаль оценил победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

«Важно сделать глубокий анализ, но мне понравился подход, настрой команды, то отношение, которое ребята показали. Желание идти вперед, в единоборствах они продемонстрировали это желание. Это дает нам возможность идти дальше», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. После трёх сыгранных матчей коллектив Гильермо Абаскаля набрал шесть очков. На втором месте располагается «Ростов», который набрал шесть очков. Далее находятся «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат», которые в своём активе имеют по три очка.