Зарема Салихова иронично отреагировала на победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

«Раз пошёл такой тренд на троллинг, то хочется потроллить Эшуорта: не смотря на 1,5 года очно и еще полгода заочно, победы по-прежнему добываются нашими подписаниями и переподписаниями. Соболев и Промес как всегда на высоте», – приводит слова Заремы Metaratings.