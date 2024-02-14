В РФС рассказали, почему матч сборных России и Парагвая пройдет в Москве
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему товарищеский матч со сборной Парагвая пройдет в Москве, а не в одном из регионов страны.
В среду РФС сообщил, что товарищеский матч сборных России и Парагвая пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Как сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС, этот матч будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
— Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждет долгий перелет на родину. Наши молодежные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелет. По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок, — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».
Сборная Парагвая занимает 53 е место в рейтинге ФИФА.