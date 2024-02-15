Роналду достиг отметки в 1000 матчей на клубном уровне

Роналду стал автором единственного гола в матче. В нынешнем сезоне португалец провел за «Аль Наср» 26 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Он защищает цвета саудовского клуба с января 2023 года. Роналду также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и итальянский «Ювентус».