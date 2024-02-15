Роналду достиг отметки в 1000 матчей на клубном уровне

Нападающий саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду провел 1000 й матч на клубном уровне, сообщает пресс служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
1000 ю игру в клубной карьере 39 летний Роналду провел в среду. Юбилейной стала первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола против саудовского «Аль Фейха».
Роналду стал автором единственного гола в матче. В нынешнем сезоне португалец провел за «Аль Наср» 26 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Он защищает цвета саудовского клуба с января 2023 года. Роналду также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и итальянский «Ювентус».