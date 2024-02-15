«Реал» достиг соглашения с Альфонсо Дэвисом

По информации источника, для завершения сделки ещё необходимо согласовать стоимость трансфера с командой из Мюнхена. Сообщается, что в руководстве «сливочных» не считают, что завершение сделки — это простое дело. Надежду мадридцам на то, что сделка может быть заключена будущим летом, а не в последний год контракта канадца, то, что игрок неоднократно отклонял предложения о продлении контракта.