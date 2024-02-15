Гол Мбаппе принес ПСЖ победу в 1/8 финала Лиги чемпионов

Один из фаворитов Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" победил на своем поле испанский "Реал Сосьедад" в первой встрече 1/8 финала турнира со счетом 2:0. Отличились Килиан Мбаппе и Брадли Баркола.

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Перед каждым розыгрышем главного еврокубка парижан причисляют к претендентам на титул. Исключением не стала и нынешняя Лига чемпионов, хотя по ходу групповой стадии у команды Луиса Энрике возникало немало проблем. И все же в плей-офф "ПСЖ" вышел. В целом, французскому клубу повезло со жребием, ведь из первой корзины ему могли попасться такие гранды как "Реал", "Бавария" или "МанчестерСити". В итоге выпал "Реал Сосьедад", в последний раз участвовавший в плей-офф Лиги чемпионов в 2004 году.

Баски бились в Париже как могли, но во втором тайме сказался класс хозяев. К слову, полузащитник сборной России Арсен Захарян появился на поле как раз после перерыва, однако за отведенные ему полчаса ничем ярким не запомнился. Зато в очередной раз блеснул один из лучших форвардов мира Килиан Мбаппе. Француз открыл счет в матче, установив уникальный рекорд: он стал первым игроком в истории главного еврокубка, который забивает в десяти домашних поединках своей команды подряд. Всего же у Килиана 44 гола в Лиге чемпионов. Только аргентинец Лионель Месси отличился больше к 26 годам - 59 точных ударов.

Мбаппе стал первым игроком в истории главного еврокубка, который забивает в десяти домашних встречах подряд.

- Мы довольны результатом. Хотелось не просто победить дома, но и не пропустить. Так что команда добилась сразу двух целей. Впереди у нас три матча в чемпионате Франции, а затем выезд к "Сосьедаду". В нашей паре еще ничего не решено, так что к гостевой встрече нужно настроиться со всей серьезностью, - отметил Мбаппе, признанный лучшим футболистом поединка.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не пожалел теплых слов в адрес соперника и согласился с Мбаппе, что парижанам предстоит тяжелейший визит в гости к баскам.

- Нам пришлось сильно понервничать в первом тайме. Хотел бы поздравить "Реал Сосьедад" с тем, как они играли до перерыва. Их контроль мяча поражал, они все делали быстрее. Во второй половине мы перестроились и взяли свое. Я пока еще даже не начинал думать об ответной встрече, но нам определенно будет весьма непросто, - уверен Луис Энрике.

В матче с "ПСЖ" продолжилась неудачная серия "Сосьедада". Дело в том, что эта команда не победила ни в одной из 11 встреч в плей-офф еврокубков в XXI веке: четыре ничьих и семь поражений.

- Нам не хватает опыта. После отлично проведенного первого тайма ребята сдали, а соперник, наоборот, резко прибавил. Мы могли пропустить и больше двух мячей. Если дома команда проявит себя так, как в стартовые 45 минут в Париже, то у нас появятся шансы усложнить жизнь "ПСЖ", - считает главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль.

В параллельной встрече итальянский "Лацио" с минимальным преимуществом одолел дома мюнхенскую "Баварию" (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти. Этот матч гости заканчивали в меньшинстве из-за удаления французского защитника Дайо Упамекано.

"Бавария" уже в который раз за год работы Томаса Тухеля угодила в кризис. На прошлых выходных команда с треском проиграла главному конкуренту за чемпионство в Бундеслиге "Байеру" (0:3), а теперь осталась ни с чем в Риме. Немецкий гранд впервые с 2019 году потерпел два поражения подряд и рискует завершить сезон вообще без трофеев. Напомним, что в начале ноября подопечные Тухеля сенсационно вылетели из Кубка Германии, уступив в 1/16 финала турнира клубу "Саарбрюкен", выступающему в третьей немецкой лиге.

Впрочем, по мнению Тухеля, "Бавария" еще способна изменить ситуацию к лучшему: "Мы расстроены и злы из-за неудачи в Риме. Скорее не "Лацио" выиграл сегодня, а мы упустили преимущество. Не очень понимаю, почему ребята потеряли уверенность во втором тайме. Предстоит разбираться в этом. Как бы то ни было, у нас есть неплохие шансы выйти дальше. Дома мы проявим себя с наилучшей стороны".

В свою очередь наставник "Лацио" Маурицио Сарри не скрывал своего удовлетворения после победы над одним из фаворитов Лиги чемпионов: "Это был триумф старания и терпения. Мы счастливы обыграть одну из сильнейших команд Европы, хотя в концовке у нас были моменты, чтобы увеличить преимущество. В Германии придется невероятно сложно. Тухель завоевал больше трофеев, чем я, и он хорошо знает, как готовить команду к столь важным матчам. У них есть ресурсы на скамейке, есть кем усилить игру. Будет настоящая битва".