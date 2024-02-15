В Парагвае раскрыли детали переговоров по матчу с Россией

«Лично скажу про себя: у меня есть тесные связи с Россией, мои прадеды русские. Моя фамилия берет начало в городе Гороховец. Примерно в 1918 году мой прадед служил в военно-морском флоте Российской империи, но после революции он и вся моя семья покинула страну, а в 1925 году поселилась в Парагвае. Поэтому договориться нашим федерациям об организации товарищеского матча было не сложно, ха-ха!» — заключил Канонникофф.