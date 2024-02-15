Уткин высказался о тюремном сроке Промеса

«Интересно, что было бы, о чём мы все мечтаем, если бы российские клубы играли в еврокубках. Вот на кой ляд после этого нужен Промес? Но это отдельный вопрос, это касается того, на чём бы его не поймали. А вот человек, который пойман на наркотрафике… По-моему хуже торговли наркотиками только педофилия, вот и всё. Потому что торговля наркотиками – это абсолютное зло, это совершенно точно так, это никак иначе не обсуждается. От этого люди умирают.



Промес просил о российском гражданстве, теперь мы понимаем для чего. Он выбрал жизнь в России, мы теперь тоже понимаем почему», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.