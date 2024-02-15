ЖФК «Бавария» объявила о подписании одной из лучших полузащитниц мира

«Лена Обердорф — одна из самых талантливых футболисток Германии, и у неё впереди большое будущее. Мы очень рады, что нам удалось убедить Лену перейти именно в «Баварию». Мы с нетерпением ждём, когда она начнет выступать за нас летом», — приводит слова Бьянки Рех, директора ЖФК «Баварии», пресс-служба мюнхенцев.