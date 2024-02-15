Болельщик «Челси» получил длительный бан за нацистское приветствие.

Как сообщила полиция Лондона, инцидент произошел во время гостевого матча с «Тоттенхэмом» (4:1) 6 ноября прошлого года.

Сегодня суд признал болельщика «синих» виновным в «нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах на расовой почве».