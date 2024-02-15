Фаната «Челси» забанили на 3 года за нацистское приветствие на матче с «Тоттенхэмом»
Болельщик «Челси» получил длительный бан за нацистское приветствие.
Как сообщила полиция Лондона, инцидент произошел во время гостевого матча с «Тоттенхэмом» (4:1) 6 ноября прошлого года.
Сегодня суд признал болельщика «синих» виновным в «нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах на расовой почве».
Его обязали выплатить штраф и запретили посещать матчи в течение 3 лет.
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