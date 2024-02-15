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Фаната «Челси» забанили на 3 года за нацистское приветствие на матче с «Тоттенхэмом»

Болельщик «Челси» получил длительный бан за нацистское приветствие.

Болельщик «Челси» получил длительный бан за нацистское приветствие
© globallookpress.com

Как сообщила полиция Лондона, инцидент произошел во время гостевого матча с «Тоттенхэмом» (4:1) 6 ноября прошлого года.

Сегодня суд признал болельщика «синих» виновным в «нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах на расовой почве».

Его обязали выплатить штраф и запретили посещать матчи в течение 3 лет.

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