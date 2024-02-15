Посещаемость РПЛ катастрофически снизилась за последние пять сезонов

Посещаемость Российской Премьер-Лиги существенно снизилась за последние пять сезонов, следует из отчёта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заполняемость отечественных стадионов упала на 44% по сравнению с сезоном-2018/2019. Подобное снижение может быть связано из-за коронавирусных ограничений и введения системы идентификации болельщиков (Fan ID).