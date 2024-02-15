Посещаемость РПЛ катастрофически снизилась за последние пять сезонов

Посещаемость РПЛ упала на 44% по сравнению с сезоном-2018/2019
Посещаемость Российской Премьер-Лиги существенно снизилась за последние пять сезонов, следует из отчёта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заполняемость отечественных стадионов упала на 44% по сравнению с сезоном-2018/2019. Подобное снижение может быть связано из-за коронавирусных ограничений и введения системы идентификации болельщиков (Fan ID).
С сезона-2018/2019 бессменным чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Команде Сергея Семака на протяжении пяти лет систематически удавалось опережать соперников в турнирной таблице.
В нынешнем розыгрыше РПЛ временным лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.
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