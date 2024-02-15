Только сильнейшие европейские лиги опережают РПЛ по выручке клубов

Клубы Российской Премьер-Лиги по итогам 2023 года заработали чуть больше € 1 млрд. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о финансовом состоянии клубов. По данному показателю отечественный чемпионат находится на шестой строчке среди всех европейских лиг. Напомним, с сезона-2022/2023 российские клубы не участвуют в еврокубках.