«Торпедо» не закрыло вопрос с арендой футболиста «Спартака» Зорина
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что московский клуб не потерял надежду взять в аренду полузащитника столичного «Спартака» Даниила Зорина.
— Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна, — приводит слова Волнушкина «Чемпионат».
Зорин вторую половину 2023 года выступал за минское «Динамо». Контракт 19 летнего игрока с «красно белыми» рассчитан до лета 2026 года.