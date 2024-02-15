«Торпедо» не закрыло вопрос с арендой футболиста «Спартака»

— Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна, — приводит слова Волнушкина «Чемпионат».