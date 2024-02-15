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«Торпедо» не закрыло вопрос с арендой футболиста «Спартака» Зорина

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что московский клуб не потерял надежду взять в аренду полузащитника столичного «Спартака» Даниила Зорина.

«Торпедо» не закрыло вопрос с арендой футболиста «Спартака»
© Соцсети

— Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна, — приводит слова Волнушкина «Чемпионат».

Зорин вторую половину 2023 года выступал за минское «Динамо». Контракт 19 летнего игрока с «красно белыми» рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
Александр Волнушкин
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