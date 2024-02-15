Моуринью раскритиковал руководство «Ромы» после своего увольнения

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не просто из-за увольнения из «Ромы», но и в первую очередь потому, что меня уволили люди, совершенно не разбирающиеся в футболе», — приводит слова Моуринью журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).