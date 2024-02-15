В УЕФА назвали сумму долгов российских клубов на конец 2022 года

Суммарные долговые обязательства российских клубов на конец 2022 года составляли 589 миллионов евро, об этом говорится в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Долги российских команд по сравнению с 2019 годом (до пандемии коронавируса) сократились на 163 миллиона евро (22%). Наибольшие долги к концу 2022 года накопили клубы Англии (€7,251 млрд), на втором месте по этому показателю Испания (€4,710 млрд), третью строчку занимает Италия (€3,962 млрд).

На четвертой и пятой строчках Франция (€2,552 млрд) и Турция (€1,434), Россия находится на восьмом месте. Общая сумма долгов европейских клубов к концу 2022 года составила €26 млрд.