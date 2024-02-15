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«Интер Майами» Месси нужно экстренно уменьшить зарплатную ведомость — The Athletic

В ближайшие несколько дней руководству «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, предстоит проработать сокращение зарплатной ведомости клуба, сообщает The Athletic.

«Интер Майами» Месси нужно экстренно уменьшить зарплатную ведомость
© Чемпионат.com

По информации источника, подобные действия необходимы для того, чтобы вписаться в потолок зарплат, который на данный момент в МЛС составляет приблизительно € 5 млн.

Отмечается, что в качестве альтернативного варианта боссы «Интер Майами» могут рассмотреть поиск дополнительного дохода от спонсорских поступлений. Точная сумма, необходимая американскому клубу, на данный момент не разглашается.

«Интер Майами», скорее всего, воспользуется лазейкой в правилах МЛС и продаст бразильского защитника Грегоре. 29-летний футболист на ряду с Месси и хавбеком Серхио Бускетсом входит в тройку «звёздных» игроков команды, на которых не распространяется действие лимита.

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