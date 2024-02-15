Барелла зимой не захотел переходить в «Манчестер Сити»

По информации источника, в последнюю неделю января главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола делал запрос по 27-летнему хавбеку, однако тот сразу дал ясно понять, что его не интересует переезд в Англию. Отмечается, что спустя некоторое время Барелла вместе со своими представителями оповестили руководство «Интера» о готовности продлить контракт. Официальное заявление миланцев может быть опубликовано уже в ближайшее время.