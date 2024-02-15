Гендиректор «Тосно» опроверг наличие долгов перед бывшими футболистами

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Дмитрием САВЕЛЬЕВЫМ ответил на претензии бывших игроков областной команды, что им остались должны денег.

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«Тосно» был расформирован летом 2018 года, через несколько месяцев после победы в Кубке России. В РПЛ-2017/18 областная команда заняла 15-е место. Потеря профессионального статуса была вызвана финансовыми проблемами.

– Все, что подавалось в суды, все выплатили. Все кто писали, всех вызывали – все выплатили. Иначе бы банкротство не произошло, – рассказал Вячеслав Матюшенко.