Гендиректор «Тосно» опроверг наличие долгов перед бывшими футболистами

Гендиректор «Тосно» Матюшенко опроверг наличие долгов перед бывшими футболистами
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Дмитрием САВЕЛЬЕВЫМ ответил на претензии бывших игроков областной команды, что им остались должны денег.
«Тосно» был расформирован летом 2018 года, через несколько месяцев после победы в Кубке России. В РПЛ-2017/18 областная команда заняла 15-е место. Потеря профессионального статуса была вызвана финансовыми проблемами.
– Все, что подавалось в суды, все выплатили. Все кто писали, всех вызывали – все выплатили. Иначе бы банкротство не произошло, – рассказал Вячеслав Матюшенко.
Весной 2023 года стало известно о возрождении «Тосно». Весной команда Матюшенко планирует выступать в любительских соревнованиях, а в профессиональный фтбол она сможет вернуться не раньше марта 2025 года.