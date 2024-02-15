На дома Промеса в Нидерландах наложили арест

В конце января прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу , сообщает De Telegraaf. Речь идёт о жилых домах в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкауде.

По информации источника, этот шаг означает, что любые жильцы могут оставаться в домах, но Промес не может продать недвижимость.

Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ, у этого государства есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.