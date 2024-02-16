Португалец Мейра объяснил малое число игроков РФ в ЕС ментальностью

"Я тоже удивлен, что так мало людей сейчас играют в Европе. Россия такая большая страна, много футболистов, но действующим игрокам нужно работать над ментальностью, чтобы уезжать в европейские чемпионаты, показывать там хороший уровень футбола и продолжать развиваться", - заявил Мейра.