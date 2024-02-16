РПЛ вошла в топ лиг Европы по доходам

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла второе место среди европейских лиг по некоммерческому доходу за 2022 год. Информация об этом была опубликована в отчете на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РПЛ получила в виде дохода $260 млн и уступила лишь французской лиге с доходом в $ 270 млн.

Некоммерческие доходы включают в себя деньги, полученные от футбольных организаций, пожертвований владельцев, государственных и муниципальных субсидий, нефутбольной деятельности и т.д. Согласно отчету УЕФА, большая часть такого дохода в РПЛ — субсидии.

В России некоммерческая доля в общем доходе составляет 25%, что позволяет РПЛ войти в топ-3 по этому показателю. Выше находятся только Бельгия (27%) и Швейцария (28%).