Де Йонг может продолжить карьеру в АПЛ

Как сообщает источник, лондонский клуб сделал каталонцам предложение в размере 60 миллионов евро. “Тоттенхэм” готов заплатить “Барселоне” данную сумму в летнее трансферное окно. Самому Френки “шпоры” готовы предложить контракт на четыре года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что “Барселона” готова продать де Йонга из-за проблем с правилами финансового фэйр плей. Отметим, что действующее трудовое соглашение Френки с каталонцами истекает в июне 2026 года.