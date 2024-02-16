Нападающий «Пари НН»: в РПЛ много симулянтов, и судьи это знают

«Мне нравится судейство в России. Тут дают бороться, а не свистят при первом же падении. Мне часто казалось, что на мне сфолили, но судья не свистел и продолжал игру. Мне нравится такой подход.



Много ли симулянтов в РПЛ? Конечно, здесь есть такие игроки, и судьи это знают», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».