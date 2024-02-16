Журналист ESPN сравнил подход «Шахтера» и «Зенита» к покупке бразильцев

«Я бы не сказал, что это схожие проекты. В «Шахтёре» абсолютно понятная система: украинцы в защите и бразильцы в атаке. С этим подходом добились Кубка УЕФА и доминирования в своей лиге при Луческу, который говорит на португальском. «Зенит» же берёт бразильцев на все позиции», — сказал Густаво Рофман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Телингатеру.