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«ПСЖ» определился, кого хочет подписать на место Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» готовится к возможном уходу Килиана Мбаппе ближайшим летом. Французский клуб активизировал переговоры по поводу покупки нового нападающего, чтобы к июню быть в полной боевой готовности. Приоритетным вариантом в шорт-листе «ПСЖ» является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, информирует The Athletic.

ПСЖ определился, кого хочет подписать на место Мбаппе
© Чемпионат.com

Ранее в СМИ появлялась информация, что в шорт-лист «ПСЖ» также входят англичанин Маркус Рашфорд, выступающий за «Манчестер Юнайтед», и португалец Рафаэл Леау из «Милана». Однако по свежей информации, именно Осимхен — первые приоритет для парижан.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. А президент «Реала» Флорентино Перес уже якобы уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также СМИ писали, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

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