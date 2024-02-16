Игрок «Пари НН» Зе Турбо: уровень жизни в России на самом высоком уровне

«Много знал о вашей стране. Я понимал, что у вас холодно, а также знал, как и многие в мире, что Москва – очень красивый город. Естественно, я был также в курсе, что в России продают очень хорошую водку. Нижний Новгород – очень красивый город. Мне тут спокойно, и я счастлив. Мне иногда звонят родственники и спрашивают: «А у вас правда так страшно в России?» Я отвечаю, что всё спокойно.



О чём были мои слова, что по телевизору говорят ложь про Россию? Что в России страшно жить. Но это всё неправда. Если сравнивать уровень жизни, медицину, образование, в России это всё на самом высоком уровне. Что касается русского народа, то он закрытый, но это нормально – я к этому привык, хотя в первое время я ни с кем в команде не общался.



Россия – лучшая страна для жизни? Да. У вас очень хорошая страна», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».