Гвинейский нападающий «Пари НН»: сначала мне не нравилась Россия

«Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь.



Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас всё в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Ещё мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».