Павлюченко сравнил двух российских футболистов «Спартака»

«Зиньковский выглядит в атаке намного ярче, чем Игнатов. Зиньковский играет большую роль в «Спартаке». Игнатов пока сыроват, чтобы его называть лидером атак. В будущем у него хорошие перспективы. Через годика два он станет очень сильным игроком. Этому парню надо время, потому что все качества, чтобы стать лидером, у него есть.



Игнатов — перспективный, одаренный, у него светлое будущее. На данном этапе он пока не дотягивает. Да и пока у «Спартака» есть Промес, Соболев — сложновато», — заявил Павлюченко.