Квинси Промес объявлен в международный розыск

Отмечается, что Нидерланды уже успели принять меры для экстрадиции спортсмена, но результатов в этом вопросе еще нет. Вечерняя Москва

14 февраля суд в Нидерландах приговорил футболиста «Спартака» к 6 годам лишения свободы, признав его виновным по делу о контрабанде кокаина. Сейчас футболист находится на сборах московской футбольной команды в Объединённых Арабских Эмиратах. Говорит Москва