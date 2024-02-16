Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота — лучший игрок января в АПЛ

В трёх матчах АПЛ в январе португалец забил три гола и сделал две результативные передачи, чем помог «Ливерпулю» добиться трёх побед — над «Ньюкаслом», «Борнмутом» и «Челси». Мерсисайдцы после 24 туров Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» есть игра в запасе.