Ветеран «Спартака» отреагировал на новость о международном розыске Промеса

«Сейчас есть приговор суда и возможность апелляции, которой Промес воспользуется. Голландский суд решил, что виновен. Но у меня не укладывается в голове образ Промеса в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в «Спартаке» и вёл себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.