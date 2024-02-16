Выяснилось, сколько времени осталось у Промеса на обжалование тюремного срока

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра в интервью РИА Новости заявила, что сторона осужденного за контрабанду кокаина нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса имеет 14 дней на то, чтобы подать апелляцию.

© РИА Новости

По ее словам, на данный момент никаких обращений с целью обжаловать приговор со стороны юристов футболиста не поступало.

«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — заявила Зейлстра.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.