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Амстердамский суд: у Промеса есть две недели на обжалование тюремного срока

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра в интервью РИА Новости заявила, что сторона осужденного за контрабанду кокаина нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса имеет 14 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Выяснилось, сколько времени осталось у Промеса на обжалование тюремного срока
© РИА Новости

По ее словам, на данный момент никаких обращений с целью обжаловать приговор со стороны юристов футболиста не поступало.

«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — заявила Зейлстра.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

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