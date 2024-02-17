Быстров: не думаю, что Промес идиот и реально что‑то покупал у каких‑то дилеров

— Удивляет то, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает. Я не думаю, что Квинси идиот и реально что то покупал у кого то, у каких то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой то. Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. (Если) Наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос. Если все это ляжет на плечи «Спартака» — тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».