Быстров: не думаю, что Промес идиот и реально что‑то покупал у каких‑то дилеров

«Не думаю, что Квинси идиот». Быстров высказался о ситуации с футболистом «Спартака» Промесом
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.
Суд Амстердама в среду признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Футболист не присутствовал на заседании, он находится с командой на сборе в ОАЭ. Сторона защиты Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор суда. Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу, и объявила его в международный розыск.
— Удивляет то, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает. Я не думаю, что Квинси идиот и реально что то покупал у кого то, у каких то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой то. Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. (Если) Наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос. Если все это ляжет на плечи «Спартака» — тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Промесу 32 года, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня текущего года. В нынешнем сезоне МИР РПЛ футболист провел 17 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
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