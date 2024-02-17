Браим Диас будет вызван в сборную Испании спустя три года

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас будет вызван в сборную Испании на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией, сообщает AS.

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За национальную команду 24-летний испанец сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда сборная Испании обыграла сборную Литвы со счётом 4:0, а Диас отметился забитым мячом.

В прошлом сезоне в СМИ появилась информация, что Диас может быть заигран за сборную Марокко, так как не получает шанса в сборной Испании.

Диас перешёл в «Реал» из «Манчестер Сити» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Последние два сезона полузащитник провёл в аренде в «Милане».