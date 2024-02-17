Жозе Моуринью эмоционально высказался об увольнении из «Ромы»

«Увольнение из «Ромы» – одно из тех, которое причинило мне больше всего боли. Я отдал всё этому клубу. За эти три года я отказался стать главным тренером сборной Португалии с лучшей командой в её истории!



Также у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», – цитирует Моуринью известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).