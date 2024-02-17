«Я слежу за успехами Кокорина. Кокорин может вновь вернуться на высокий уровень, но кто его пригласит? В Европу его никто не пригласит, для него возможно только возвращение в Россию. Александр — русский, и из-за ситуации на Украине его больше не будет в европейских командах.



Я видел его игру за «Арис», он был лучшим игроком своей команды. Кокорин еще долго может держать этот уровень, но его все равно никуда не пригласят», — сказал Петржела.