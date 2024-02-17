Стало известно местонахождение осужденного Промеса

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение клуба на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, получивший два выходных после победы красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ, Промес возвратился в расположение команды и проводит тренировку вместе с одноклубниками.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Стоит отметить, что у Промеса нет российского паспорта.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.